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Білий дім прокоментував переговори Трампа та Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час телефонної розмови Президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, лідери двох держав обговорювали такі теми, як ситуацію у Сирії, Україні, Ірані, Північній Кореї та Афганістані. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає УНН.

"Президенти підтвердили підтримку спільної заяви США і РФ, проголошеної на саміті АТЕС 11 листопада. Обидва президенти також підкреслили важливість реалізації резолюції РБ ООН 2254, важливість підтримки женевського процесу під егідою ООН з метою мирного вирішення сирійської громадянської війни, закінчення гуманітарної кризи, повернення біженців- сирійців до своїх домівок, забезпечення стабільності єдиної Сирії, вільної від зловмисного втручання і безпечних гаваней терористів ", - йдеться в повідомленні.

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Також "Президенти підтвердили важливість спільної боротьби з тероризмом по всьому Близькому Сходу і Центральної Азії, вони також погодилися вивчити шляхи подальшої співпраці по боротьбі з ІД,"Аль-Каїдою"," Талібаном "та іншими терористичними організаціями", - йдеться в повідомленні білого дому.

"Президент Трамп і президент Путін також обговорили, як реалізувати довгостроковий мир на Україні, а також необхідність продовжувати міжнародний тиск на Північну Корею з тим, щоб зупинити її програми створення ядерної зброї і балістичних ракет", - підсумували в Білому домі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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