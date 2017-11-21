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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16169 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30661 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37638 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36863 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100366 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97854 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124818 просмотра

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Белый дом прокомментировал переговоры Трампа и Путина

Белый дом прокомментировал переговоры Трампа и Путина

Киев  •  УНН

 • 17531 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, лидеры двух государств обсуждали такие темы, как ситуацию в Сирии, Украине, Иране, Северной Корее и Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

"Президенты подтвердили поддержку совместного заявления США и РФ, провозглашенной на саммите АТЭС 11 ноября. Оба президента также подчеркнули важность реализации резолюции СБ ООН 2254, важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН с целью мирного решения сирийской гражданской войны, окончание гуманитарного кризиса, возвращение беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечение стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов ", - говорится в сообщении.

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Также "Президенты подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, они также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ, "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими террористическими организациями", - говорится в сообщении белого дома .

"Президент Трамп и президент Путин обсудили, как реализовать долгосрочный мир на Украине, а также необходимость продолжать международное давление на Северную Корею с тем, чтобы остановить ее программы создания ядерного оружия и баллистических ракет", - подытожили в Белом доме.

Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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