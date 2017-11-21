Белый дом прокомментировал переговоры Трампа и Путина

"Президенты подтвердили поддержку совместного заявления США и РФ, провозглашенной на саммите АТЭС 11 ноября. Оба президента также подчеркнули важность реализации резолюции СБ ООН 2254, важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН с целью мирного решения сирийской гражданской войны, окончание гуманитарного кризиса, возвращение беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечение стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов ", - говорится в сообщении.

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Также "Президенты подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, они также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ, "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими террористическими организациями", - говорится в сообщении белого дома .

"Президент Трамп и президент Путин обсудили, как реализовать долгосрочный мир на Украине, а также необходимость продолжать международное давление на Северную Корею с тем, чтобы остановить ее программы создания ядерного оружия и баллистических ракет", - подытожили в Белом доме.

Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.