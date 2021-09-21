Білий дім пообіцяв вирішити питання визнання іноземних вакцин від COVID-19 до листопада

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. До листопада влада США вирішать, чи приймати туристів, щеплених вакцинами, не схваленими в країні. Про це заявила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі на брифінгу 20 вересня, випливає зі стенограми на сайті, пише УНН.

Деталі

Після повідомлення про те, що з листопада іноземцям дозволять в’їжджати у США тільки за сертифікатом про повну вакцинацію або з доказом негативного тесту на коронавірус, журналісти запитали Дженніфер Псакі, кого США будуть вважати вакцинованим. “Чи буде враховуватися китайська вакцина? Російська? AstraZeneca?”, — запитав прес-секретаря журналіст.

Дженніфер Псакі повідомила, що влада зараз обговорює це питання. За її словами, фінальне рішення приймуть до листопада. Вона зазначила, що на міжвідомчих обговореннях влади приділять особливу увагу тому, як буде працювати механізм з визнанням людини вакцинованою на практиці.

Доповнення

Раніше 20 вересня газета The New York Times з посиланням на координатора Білого дому по боротьбі з коронавірусом Джеффа Зіентса повідомила про те, що з листопада цього року в’їзд у США іноземцям дозволять тільки за наявності доказів про повну вакцинацію або негативному тесті на COVID-19.

Вакциновані туристи повинні зробити тест на коронавірус за три дні до прибуття в США. Нещеплених американських громадян пускатимуть в країну за наявності негативного тесту, зробленого за день до поїздки, їх також зобов’яжуть пройти повторне тестування в день прибуття в США.

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