Белый дом пообещал решить вопрос признания иностранных вакцин от COVID-19 к ноябрю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. До ноября власти США решат, принимать ли туристов, привитых вакцинами, не одобренными в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге 20 сентября, следует из стенограммы на сайте, пишет УНН.
Детали
После сообщения о том, что с ноября иностранцам разрешат въезжать в США только по сертификату о полной вакцинации или с доказательством отрицательного теста на коронавирус, журналисты спросили Псаки, кого США будут считать вакцинированным. “Будет ли учитываться китайская вакцина? Российская? AstraZeneca?”, — спросил пресс-секретаря журналист.
Псаки сообщила, что власти сейчас обсуждают этот вопрос. По ее словам, финальное решение примут до ноября. Она отметила, что на межведомственных обсуждениях власти уделят особое внимание тому, как будет работать механизм с признанием человека вакцинированным на практике.
Дополнение
Ранее 20 сентября газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффа Зиентса сообщила о том, что с ноября этого года въезд в США иностранцам разрешат только при наличии доказательств о полной вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.
Вакцинированные туристы должны сделать тест на коронавирус за три дня до прибытия в США. Непривитых американских граждан будут пускать в страну при наличии отрицательного теста, сделанного за день до поездки, их также обяжут пройти повторное тестирование в день прибытия в США.