Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Білий дім обмірковує нові санкції проти Росії. Про це на тлі заяв про надмірну м'якість президента США Дональда Трампа стосовно Москви повідомили високопоставлені чиновники президентської адміністрації, передає УНН з посиланням на AFP.
Чиновники заявили, що для реагування на можливість втручання на виборах в конгрес в 2018 році створено робочу групу, і наразі ведеться робота щодо санкцій у відповідь на втручання Москви в американські вибори у 2016 році.
Також чиновники визнали, що досі не були введені жодні конкретні санкції, зазначивши при цьому, що це пов'язано з тим, що "адміністрація проявляє належну обачність, а не намагається уповільнити процес".
Один з чиновників наголосив на необхідності уникати витоків, які могли б попередити потенційні цілі санкцій, дозволяючи їм перевести гроші з банківських рахунків або вжити інших заходів для пом'якшення ефекту санкцій.
"Ми робимо дуже багато роботи, ми ставимося до цього дуже серйозно, це проблема національної безпеки", - сказав чиновник.
Нагадаємо, США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.
Ці попередження пролунали слідом за заявою державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.