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Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ

Білий дім пообіцяв більше санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Білий дім обмірковує нові санкції проти Росії. Про це на тлі заяв про надмірну м'якість президента США Дональда Трампа стосовно Москви повідомили високопоставлені чиновники президентської адміністрації, передає УНН з посиланням на AFP.

Чиновники заявили, що для реагування на можливість втручання на виборах в конгрес в 2018 році створено робочу групу, і наразі ведеться робота щодо санкцій у відповідь на втручання Москви в американські вибори у 2016 році.

Також чиновники визнали, що досі не були введені жодні конкретні санкції, зазначивши при цьому, що це пов'язано з тим, що "адміністрація проявляє належну обачність, а не намагається уповільнити процес".

Один з чиновників наголосив на необхідності уникати витоків, які могли б попередити потенційні цілі санкцій, дозволяючи їм перевести гроші з банківських рахунків або вжити інших заходів для пом'якшення ефекту санкцій.

"Ми робимо дуже багато роботи, ми ставимося до цього дуже серйозно, це проблема національної безпеки", - сказав чиновник.

Нагадаємо, США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.

Ці попередження пролунали слідом за заявою державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.

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