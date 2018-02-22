Белый дом пообещал больше санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Белый дом обдумывает новые санкции против России. Об этом на фоне заявлений о чрезмерной мягкости президента США Дональда Трампа по отношению к Москве сообщили высокопоставленные чиновники президентской администрации, передает УНН со ссылкой на AFP.
Чиновники заявили, что для реагирования на возможность вмешательства на выборах в конгресс в 2018 году создана рабочая группа, и в настоящее время ведется работа по санкциям в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году.
Также чиновники признали, что до сих пор не были введены какие-либо конкретные санкции, отметив при этом, что это связано с тем, что "администрация проявляет должную осмотрительность, а не пытается замедлить процесс".
Один из чиновников подчеркнул необходимость избегать утечек, которые могли бы предупредить потенциальные цели санкций, позволяя им перевести деньги с банковских счетов или предпринять другие шаги для смягчения эффекта санкций.
"Мы делаем очень много работы, мы относимся к этому очень серьезно, это проблема национальной безопасности", - сказал чиновник.
Напомним, США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере.
Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.