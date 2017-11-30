Білий Дім планує замінити Тіллерсона на директора ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Білий дім обговорює план заміни Рекса Тіллерсона на посту державного секретаря США. На роль нового голови Державного департамента США розглядають директора ЦРУ Майка Помпео, передає УНН з посиланням на AP.
Джерела в Білому домі повідомили виданню про можливість серйозних змін в команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Терміни такої зміни не визначені.
Один з високопоставлених джерел, який нещодавно мав розмову з Тіллерсоном, вважає, що останній відчував себе в безпеці та був зосереджений на питаннях реорганізації його державного департаменту та інших питань дипломатії.
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