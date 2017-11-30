Білий Дім планує замінити Тіллерсона на директора ЦРУ

Джерела в Білому домі повідомили виданню про можливість серйозних змін в команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Терміни такої зміни не визначені.

Один з високопоставлених джерел, який нещодавно мав розмову з Тіллерсоном, вважає, що останній відчував себе в безпеці та був зосереджений на питаннях реорганізації його державного департаменту та інших питань дипломатії.

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