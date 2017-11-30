Белый Дом планирует заменить Тиллерсона на директора ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Белый дом обсуждает план замены Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря США. На роль нового главы Государственного департамента США рассматривают директора ЦРУ Майка Помпео, передает УНН со ссылкой на AP.
Источники в Белом доме сообщили изданию о возможности серьезных изменений в команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Сроки такого изменения не определены.
Один из высокопоставленных источников, недавно разговаривал с Тиллерсон, считает, что последний чувствовал себя в безопасности и был сосредоточен на вопросах реорганизации его государственного департамента и других вопросов дипломатии.
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