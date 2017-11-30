Белый Дом планирует заменить Тиллерсона на директора ЦРУ

Источники в Белом доме сообщили изданию о возможности серьезных изменений в команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Сроки такого изменения не определены.

Один из высокопоставленных источников, недавно разговаривал с Тиллерсон, считает, что последний чувствовал себя в безопасности и был сосредоточен на вопросах реорганизации его государственного департамента и других вопросов дипломатии.

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