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Білий дім: Північна Корея передала рф тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів

Білий дім: Північна Корея передала рф тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У п'ятницю Білий дім оголосив, що Північна Корея поставила Росії військове обладнання на тлі вторгнення країни в Україну. Йдеться про тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів, передає УНН із посиланням на The Hill.

Цитата

«Частково через наші санкції та експортний контроль росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку», — сказав журналістам радник з національної безпеки Джон Кірбі.

«Ми маємо інформацію про те, що Північна Корея постачала зброю в росію для використання в Україні. Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів».

Додамо

У п’ятницю Білий дім оприлюднив зображення, на яких показано переміщення цих контейнерів із КНДР до росії кораблем.

«Ми засуджуємо КНДР за надання росії цього військового обладнання», — сказав Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією та продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Видання додає, що оновлення сталося після кількох тижнів занепокоєння щодо спроб Північної Кореї домовитися з росією про угоду про постачання зброї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з президентом росії володимиром путіним минулого місяця.

Кірбі сказав, що офіційні особи США зараз уважно стежать за тим, чи надасть москва Пхеньяну матеріали.

«Це розширення військового партнерства між КНДР і росією, включаючи будь-які передачі технологій з росії до КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження», — сказав він.

У четвер американський авіаносець прибув до Південної Кореї як демонстрація сили на тлі зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю. Авіаційна група залишиться в Пусані до наступного понеділка після військових навчань з Південною Кореєю та Японією на початку цього тижня.

Білий дім застеріг Північну Корею від постачання росії зброї на тлі війни проти України. Минулого місяця радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пхеньян «заплатить ціну», якщо виконає потенційну угоду.

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