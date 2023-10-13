Білий дім: Північна Корея передала рф тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів

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«Частково через наші санкції та експортний контроль росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку», — сказав журналістам радник з національної безпеки Джон Кірбі.

«Ми маємо інформацію про те, що Північна Корея постачала зброю в росію для використання в Україні. Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів».

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У п’ятницю Білий дім оприлюднив зображення, на яких показано переміщення цих контейнерів із КНДР до росії кораблем.

«Ми засуджуємо КНДР за надання росії цього військового обладнання», — сказав Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією та продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Видання додає, що оновлення сталося після кількох тижнів занепокоєння щодо спроб Північної Кореї домовитися з росією про угоду про постачання зброї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з президентом росії володимиром путіним минулого місяця.

Кірбі сказав, що офіційні особи США зараз уважно стежать за тим, чи надасть москва Пхеньяну матеріали.

«Це розширення військового партнерства між КНДР і росією, включаючи будь-які передачі технологій з росії до КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження», — сказав він.

У четвер американський авіаносець прибув до Південної Кореї як демонстрація сили на тлі зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю. Авіаційна група залишиться в Пусані до наступного понеділка після військових навчань з Південною Кореєю та Японією на початку цього тижня.

Білий дім застеріг Північну Корею від постачання росії зброї на тлі війни проти України. Минулого місяця радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пхеньян «заплатить ціну», якщо виконає потенційну угоду.