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Белый дом: Северная Корея передала рф тысячу контейнеров военной техники и боеприпасов

Белый дом: Северная Корея передала рф тысячу контейнеров военной техники и боеприпасов

Киев • УНН

 • 566497 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В пятницу Белый дом объявил, что Северная Корея поставила россии военное оборудование на фоне вторжения страны в Украину. Речь идет о тысяче контейнеров военной техники и боеприпасов, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Цитата

«Отчасти из-за наших санкций и экспортного контроля россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру военную технику», — сказал журналистам советник по национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы располагаем информацией о том, что Северная Корея поставляла оружие в россию для использования в Украине. Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила россии более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов».

Добавим

В пятницу Белый дом обнародовал изображения, на которых показано перемещение этих контейнеров из КНДР в россию на корабле.

«Мы осуждаем КНДР за предоставление россии этого военного оборудования», — сказал Кирби, добавив, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать такие сделки с оружием.

Издание добавляет, что обновление произошло после нескольких недель беспокойства по поводу попыток Северной Кореи договориться с россией о соглашении о поставках оружия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом россии владимиром путиным в прошлом месяце.

Кирби сказал, что официальные лица США сейчас внимательно следят за тем, предоставит ли москва Пхеньяну материалы.

«Это расширение военного партнерства между КНДР и россией, включая любые передачи технологий из россии в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения», — сказал он.

В четверг американский авианосец прибыл в Южную Корею в качестве демонстрации силы на фоне роста напряженности в отношениях с Северной Кореей. Авиационная группа останется в Пусане до следующего понедельника после военных учений с Южной Кореей и Японией в начале этой недели.

Белый дом предостерег Северную Корею от поставок россии оружия на фоне войны против Украины. В прошлом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пхеньян «заплатит цену», если выполнит потенциальную сделку.

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