Білий дім назвав єдину домовленість Трампа та Путіна

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Дональд Трамп та Володимир Путін в ході бесіди в столиці Фінляндії досягли лише однієї домовленості, повідомила на брифінгу для журналістів у Білому домі прес-секретар американського президента Сара Сандерс. За її словами, глави двох держав узгодили подальшу спільну роботу співробітників, що відповідають за національну безпеку, повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.

У зв’язку з цим Сандерс повідомила про те, що в серпні радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з “російським колегою”. З ким конкретно буде розмовляти представник Трампа, вона не уточнила. Також Сандерс не пояснила, де саме відбудуться переговори.

Болтон був присутній на зустрічі Путіна з Трампом, коли ті спілкувалися в розширеному форматі. Крім того, він приїздив до Москви напередодні саміту в столиці Фінляндії.

Оскільки в ході зустрічі в Гельсінкі Трамп і Путін протягом приблизно півтори години спілкувалися тет-а-тет, багато американських політиків задавалися питанням, чи прийшли вони до якихось домовленостей за винятком тих, про які було оголошено на прес-конференції за підсумками зустрічі . Раніше стало відомо про те, що США і Росія домовилися обговорити гуманітарну ситуацію в Сирії і повернення в країну біженців.

Також з’явилася інформація про те, що російський президент запропонував Трампу подумати над проведенням референдуму в Донбасі. Коментуючи це питання, офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт вказала, що такий референдум був би нелегітимним, оскільки пройшов би на території, яка непідконтрольна українському уряду.

Як повідомляв УНН, Трамп знову назвав “вигадкою” історію про втручання Росії у вибори.

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