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Білий дім більше не називає вторгнення Росії в Україну "неминучим"

Білий дім більше не називає вторгнення Росії в Україну "неминучим"

Київ • УНН

 • 30991 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Білому домі заявили, що більше не описують потенційне вторгнення РФ до України як неминуче, припускаючи, що це слово було сказано недоречно. Про це під час брифінгу заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН.

Цитата

"Я використала це слово (неминуча – ред.) одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. Потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що Путін ухвалив рішення", - сказала Псакі.

Контекст

Раніше Псакі заявила, що вторгнення Росії в Україну продовжує бути "неминучим", що спричинило негативну реакцію Києва. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський не погодився і заявив, що такі описи можуть спричинити паніку та економічні потрясіння.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною досягло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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