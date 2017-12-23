"Білий Барс" переміг "Галицьких Левів" в передостанній грі року УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Білій Церкві відбувся перший матч 25-го туру Української хокейної ліги, де “Білий Барс” приймав “Галицьких Левів”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Гості побігли вперед вже зі стартового вкидання, і перший же кидок став результативним для “Галицьких Левів” — відзначився Богдан Арабов. Відразу після закинутої шайби “леви” відійшли до своїх воріт, а “барси” включили тиск, і результатом стала шайба Дмитра Даниленка, який “пробив” Владислава Вязовова з гострого кута.
Вперед “Білий Барс” вийшов на 17-й хвилині матчу, коли захисники “левів” залишили Євгена Тимченка одного прямо перед воротами — і нападник відправив шайбу в ворота із забійної позиції.
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Другий період почався з того ж, чим закінчився перший — “Білий Барс” проводив атаку за атакою, що призвело до двох закинутих шайб у ворота “левів”. Спочатку на 24-й хвилині відзначився Іван Панов, що залишився один перед порожнім кутом воріт, а буквально через хвилину потужним кидком рахунок збільшив Максим Ядловський. “Галицькі Леви” мали кілька непоганих нагод, і навіть пограли хвилину у форматі 5 на 3, але шайба вперто не йшлося в ворота Сергія Люльчук.
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Зате розігралися хокеїсти “Білого Барса”. По черзі закинули Іван Панов, Євген Тимченко, Максим Ромахін і Микита Лісників, причому Тимченко і Ромахін відзначилися в меншості. “Галицькі Леви” відповіли на таку активність шайбою Романа Кізла, але останнє слово в поєдинку залишилося за “барсами” — Владислав Куцевич і Руслан Ромащенко довели рахунок до 10:2.
Зазначимо, що завтра в Дружківці відбудеться заключний матч Української хокейної ліги в 2017 році — “Донбас” прийматиме “Кременчук”.
Додамо також, третій матч 25-го туру між МХК “Динамо” і “Вовками” був перенесений на 10 січня.
Нагадаємо, ХК “Вовки” з Броварів і “Білому Барсу” випало відкривати 23-й тур Української хокейної ліги, яким відновилися змагання після міжнародної паузи. ХК “Білий Барс” здобув 15-ту звитягу в сезоні УХЛ.