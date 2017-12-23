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"Белый Барс" победил "Галицких Львов" в предпоследней игре года УХЛ

Киев • УНН

 • 11496 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Белой Церкви состоялся первый матч 25-го тура Украинской хоккейной лиги, где “Белый Барс” принимал “Галицких Львов”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

"Белый Барс" победил "Галицких Львов" в предпоследней игре года УХЛ

Гости побежали вперед уже со стартового вбрасывания, и первый же бросок стал результативным для “Галицких Львов” — отличился Богдан Арабов. Сразу после заброшенной шайбы “львы” отошли к своим воротам, а “барсы” включили давление, и результатом стала шайба Дмитрия Даниленко, который “пробил” Владислава Вязовова с острого угла.

Вперед “Белый Барс” вышел на 17-й минуте матча, когда защитники “львов” оставили Евгения Тимченко одного прямо перед воротами — и нападающий отправил шайбу в ворота с убойной позиции.

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Второй период начался с того, чем закончился первый — “Белый Барс” проводил атаку за атакой, что привело к двум заброшенным шайбам в ворота “львов”. Сначала на 24-й минуте отличился Иван Панов, что остался один перед пустым углом ворот, а буквально через минуту мощным броском счет увеличил Максим Ядловский. “Галицкие Львы” имели несколько неплохих возможностей, а также поиграли минуту в формате 5 на 3, но шайба упорно не шла в ворота Сергея Люльчук.

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Зато разыгрались хоккеисты “Белого Барса”. По очереди забросили Иван Панов, Евгений Тимченко, Максим Ромахин и Никита Лесников, причем Тимченко и Ромахин отличились в меньшинстве. “Галицкие Львы” ответили на такую ​​активность шайбой Романа Кизла, но последнее слово в поединке осталось за “барсами” — Владислав Куцевич и Руслан Ромащенко довели счет до 10: 2.

Отметим, что завтра в Дружковке состоится заключительный матч Украинской хоккейной лиги в 2017 году — “Донбасс” примет “Кременчуг”.

Добавим также, третий матч 25-го тура между МХК “Динамо” и “Волками” был перенесен на 10 января.

Напомним, ХК “Волки” из Броваров и “Белому Барсу” выпало открывать 23-й тур Украинской хоккейной лиги, которым возобновились соревнования после международной паузы. ХК “Белый Барс” одержал 15-ю победу в сезоне УХЛ.

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