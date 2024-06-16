Біля Смоленська "АТЕШ" знищили залізничну релейну шафу, порушивши російську логістику
Київ • УНН
Представник "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізниці неподалік російського Смоленська, порушивши транспортний коридор, що з'єднує центральну рф з північним заходом, і потенційно вплинувши на військову логістику та стратегічні підприємства.
Представник "АТЕШ" здійснив успішну диверсію у Смоленську. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агент" організації "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці поблизу міста Смоленськ, що є важливим транспортним коридором.
Залізниця в цьому районі відіграє ключову роль у сполученні центральної частини рф з північно-західними регіонами. Від неї безпосередньо залежить робота таких підприємств, як Транснефть, Газпром та Ростех. Це включає виробництво та перекидання військової техніки з центральних регіонів рф.
Знищення релейної шафи створило значні перешкоди для транспортного сполучення, що може вплинути на роботу стратегічно важливих підприємств та військову логістику.
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