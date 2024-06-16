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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Біля Смоленська "АТЕШ" знищили залізничну релейну шафу, порушивши російську логістику

Київ • УНН

 • 55508 перегляди

Представник "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізниці неподалік російського Смоленська, порушивши транспортний коридор, що з'єднує центральну рф з північним заходом, і потенційно вплинувши на військову логістику та стратегічні підприємства.

Біля Смоленська "АТЕШ" знищили залізничну релейну шафу, порушивши російську логістику

Представник "АТЕШ" здійснив успішну диверсію у Смоленську. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Агент" організації "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці поблизу міста Смоленськ, що є важливим транспортним коридором.

Залізниця в цьому районі відіграє ключову роль у сполученні центральної частини рф  з північно-західними регіонами. Від неї безпосередньо залежить робота таких підприємств, як Транснефть, Газпром та Ростех. Це включає виробництво та перекидання військової техніки з центральних регіонів рф.

Знищення релейної шафи створило значні перешкоди для транспортного сполучення, що може вплинути на роботу стратегічно важливих підприємств та військову логістику.

Партизани "АТЕШ" виявили протичовновий корабель ВМФ росії у Севастополі14.06.24, 17:06 • 27853 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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