Представитель "АТЕШ" совершил успешную диверсию в Смоленске. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент" организации "АТЕШ" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи города Смоленск, являющегося важным транспортным коридором.

Железная дорога в этом районе играет ключевую роль в соединении центральной части рф с северо-западными регионами. От нее напрямую зависит работа таких предприятий, как Транснефть, Газпром и Ростех. Это включает производство и переброску военной техники из центральных регионов рф.

Уничтожение релейного шкафа создало значительные препятствия для транспортного сообщения, что может повлиять на работу стратегически важных предприятий и военную логистику.

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