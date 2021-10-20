У Києві двом поліцейським повідомили про підозру у побитті під час затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві двом поліцейським повідомили підозру в побитті людини під час затримання. Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань, передає УНН.
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Слідчі ДБР за сприяння департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили підозру в побитті громадянина під час затримання двом працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва.
Зазначається, що розслідування було розпочато за зверненням уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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“14 лютого 2020 року оперуповноважені поліції затримували громадянина, який підозрювався у вчиненні крадіжок. Для цього вони без необхідності розбили вікна в його автівці. Незважаючи на те, що чоловік не чинив опір, поліцейські надягли кайданки та вдарили його ломом-цвяходером по руці та голові, застосували газовий балончик”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
У ДБР зазначили, що через давність події значна кількість слідів злочину була знищена, але працівникам Бюро вдалося зібрати докази і встановити всі обставини події.
Правоохоронці заявляють, що встановили двох осіб, причетних до побиття затриманого. Зараз вони працюють в інших підрозділах поліції.
Обом оперативникам повідомлено підозру у перевищенні влади, що супроводжувалася насильством із застосуванням спецзасобів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо
У червні у Черкаській області 5 поліцейських катували затриманого заради зізнання.
Зазначається, що після того як затриманий відмовився визнати вину у скоєнні злочинів, поліцейські упродовж декількох годин били його руками і ногами по голові, обличчю та тулубу, вдягнувши у кайданки. Вимагаючи таким чином зізнання, вони вибили потерпілому чотири передніх зуби.