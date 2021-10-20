В Киеве двум полицейским сообщили о подозрении в избиении во время задержания

Детали

Следователи ГБР при содействии департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили подозрение в избиении гражданина при задержании двум работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева.

Отмечается, что расследование было начато по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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"14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, который подозревался в совершении краж. Для этого они без необходимости разбили окна в его машине. Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик", - говорится в сообщении.

Добавим

В ГБР отметили, что за давностью события значительное количество следов преступления было уничтожено, но работникам Бюро удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства происшествия.

Правоохранители заявляют, что установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Обоим оперативникам сообщено подозрение в превышении власти, сопровождавшееся насилием с применением спецсредств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним

В июне в Черкасской области 5 полицейских пытали задержанного ради признания.

Отмечается, что после того как задержанный отказался признать вину в совершении преступлений, полицейские в течение нескольких часов избивали его руками и ногами по голове, лицу и туловищу, надев в наручники. Требуя таким образом признание, они выбили пострадавшему четыре передних зуба.