Біатлоністка Ю.Джима фінішувала п'ятою у мас-старті в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима посіла п'яте місце у жіночому мас-старті на етапі Кубка світу в Обергофі, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
“Українська біатлоністка Юлія Джима потрапила до „квіткової церемонії“ з п’ятим результатом у гонці з масовим стартом четвертого етапу Кубку світу в німецькому Обергофі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, двоє українок потрапили до очкової зони в біатлонній гонці переслідування.
Нагадаємо, у німецькому Обергофі триває четвертий етап Кубка світу з біатлону.