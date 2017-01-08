Биатлонистка Ю.Джима финишировала пятой в масс-старте в Оберхофе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла пятое место в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Украинская биатлонистка Юлия Джима попала до " цветочной церемонии "с пятым результатом в гонке с массовым стартом четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, двое украинок попали в очковую зону в биатлонной гонке преследования .
Напомним, в немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону.