Біатлоністка Я.Бондар виборола третю медаль на Універсіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У передостанній день Всесвітньої Універсіади в Алмати українська біатлоністка Яна Бондар виборола для збірної дев'яту нагороду, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Своє друге “срібло” спортсменка завоювала в гонці з масовим стартом.
Складнощі в стрільбі стоячи спортсменка компенсувала роботою на трасі і на останньому колі дистанції не залишила шансів в боротьбі за друге місце суперницям: росіянці Ларисі Кукліної і казахської біатлоністці Єлизаветі Бельченко. Першою ж на фініші була господарка турніру Галина Вишневська.
Додамо, що до топ-10 увійшли ще три українки: Надія Бєлкіна стала шостою, Марія Кручова — дев’ятою, замкнула чільну десятку Надія Бригінець.
Нагадаємо, українська збірна команда з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на Універсіаді в Алмати.