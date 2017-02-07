Биатлонистка Я.Бондар завоевала третью медаль на Универсиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В предпоследний день Всемирной Универсиады в Алматы украинская биатлонистка Яна Бондар завоевала для сборной девятую награду, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Свое второе "серебро" спортсменка завоевала в гонке с массовым стартом.
Сложности в стрельбе стоя спортсменка компенсировала работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов в борьбе за второе место соперницам: россиянке Ларисе Куклиной и казахской биатлонистке Елизавете Бельченко. Первой же на финише была хозяйка турнира Галина Вишневская.
Добавим, что в топ-10 вошли еще три украинки: Надежда Белкина стала шестой, Мария Кручова - девятой, замкнула главную десятку Надежда Бригинец.
Напомним, украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы.