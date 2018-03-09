Біатлоністка Джима за крок до медалі завершила спринт на Кубку світу

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.

Двом лідерам української збірної Юлії Джимі та Віті Семеренко вдалося закрити усі мішені та фінішувати з високими показниками. Джима стала 4-ю + 17,2 с, а Семеренко 7-ю + 21,1 с.

Валентина Семеренко з одним промахом стала 35-ю (+1:26,2 хв), Анастасія Меркушина (2) 61-а, Ірина Варвинець (2) 68-а.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські біатлоністи не потрапили до очкової зони у спринті КС в Фінляндії

Перемога дісталася білорусці Дар’ї Домрачевій, яка з однією незакритою мішенню продемонструвала час 20:56,8 хв і випередила на 0,5 секунди німкеню Хільдебранд (0). “Бронза” в активі італійки Лізи Вітоцці (1) +5,5 с.

Додамо також, завтра у Фінляндії пройде дві гонки — одиночна змішана естафета та змішана естафета.

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