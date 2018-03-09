Биатлонистка Джима в шаге от медали завершила спринт на Кубке мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В финском Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
Двум лидерам украинской сборной Юлие Джиме и Вите Семеренко удалось закрыть все мишени и финишировать с высокими показателями. Джима стала 4-й + 17,2 с, а Семеренко 7-й + 21,1 с.
Валентина Семеренко с одним промахом стала 35-й (+1: 26,2 мин), Анастасия Меркушина (2) 61-й, Ирина Варвинец (2) 68-й.
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Победа досталась белоруске Дарье Домрачевой, которая с одной незакрытой мишенью продемонстрировала время 20:56,8 мин и опередила на 0,5 секунды немку Хильдебранд (0). "Бронза" в активе итальянки Лизы Витоцци (1) +5,5 с.
Добавим также, завтра в Финляндии пройдет две гонки - одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.