Біатлоністка Джима увійшла до десятки кращих на спринті КС в США

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Жіночою спринтерською гонкою розпочався восьмий етап Кубку світу з біатлону в американському Солт-Лейк-Сіті, повідомляє УНН з посиланням на “Український біатлон”.

Безпомилкове проходження вогневих рубежів призвело до фінішу Юлії Джими на 10-й сходинці українки (+55,2 с).

Інші українки розмістилися на фініші наступним чином:

18 — Яна Бондар (0 + 1) +1:31,3 хв;

54 — Надія Бєлкіна (1 + 1) +2:48,6;

73 — Марія Кручова (1 + 1) +3:57,3.

Тріумфатором спринту стала норвежка Марті Олсбю Ройселанд (0), срібною призеркою стала Кайса Макаряйнен з Фінляндії (1) +11,5 с, а трійку замкнула німкеня Хільдебранд (0) +21,4 с.

А ще однією героїнею спринту стала польська юніорка Каміла Жук. До цього дня 21-річна спортсменка лише двічі потрапляла в залікову зону Кубка світу — в торішньому Холменколлені, коли займала 35-е місце в спринті та 33-е в гонці переслідування. І ось вперше до Каміли прийшов по-справжньому серйозний успіх. Незвично для себе блиснув точною стрільбою, вона потрапила в квіткову церемонію нагородження, фінішувавши шостою.

Варто зазначити, що Джима, завдяки високому результату в спринті, піднялася на 33-е місце в загальному заліку, знову ставши кращою з українок в тоталі. Зміцнилися позиції команди і в Кубку націй, де Україна залишається восьмою, але дистанція до переслідувачів зі Швейцарії та Австрії збільшилася до 240 і 272 очок відповідно.

Зауважимо, що сьогодні в Солт-Лейк-Сіті в боротьбу вступлять чоловіки, які також змагатимуться в спринті.

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