Биатлонистка Джима вошла в десятку лучших на спринте КМ в США

Безошибочное прохождение огневых рубежей привело к финишу Юлии Джимы на 10-й строчке украинском (+55,2 с).

Другие украинском разместились на финише следующим образом:

18 — Яна Бондарь (0 + 1) +1: 31.3 мин;

54 — Надежда Белкина (1 + 1) +2: 48.6;

73 — Мария Кручова (1 + 1) +3: 57.3.

Триумфатором спринта стала норвежка Марти Олсбю Ройселанд (0), серебряным призером стала Кайса Макаряйнен из Финляндии (1) +11,5 сек, а тройку замкнула немка Хильдебранд (0) +21,4 с.

А еще одной героиней спринта стала польская юниорка Камила Жук. До этого дня 21-летняя спортсменка лишь дважды попадала в зачетную зону Кубка мира — в прошлогоднем Холменколлене, когда занимала 35-е место в спринте и 33-е в гонке преследования. И вот впервые к Камиле пришел по-настоящему серьезный успех. Необычно для себя блеснув точной стрельбой, она попала в цветочную церемонию награждения, финишировав шестой.

Стоит отметить, что Джима, благодаря высокому результату в спринте, поднялась на тридцать третьей место в общем зачете, снова став лучшей из украинок в тотале. Укрепились позиции команды и в Кубке наций, где Украина остается восьмой, но дистанция до преследователей из Швейцарии и Австрии увеличилась до 240 и 272 очков соответственно.

Заметим, что сегодня в Солт-Лейк-Сити в борьбу вступят мужчины, которые также будут соревноваться в спринте.