Біатлоністка Джима потрапила до топ-5 гонки переслідування Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Гонкою переслідування серед жінок продовжився восьмий етап Кубка світу в Голменколлені (Норвегія), повідомляє УНН з посиланням на спільноту UA:Біатлон.
Білоруська біатлоністка Дар’я Домрачева стала переможницею. У неї дві не закриті мішені та 30:37,4 хв. Друге місце посіла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, хоч і мала на вогневих рубежах аж 4 промахи. Третьою фінішувала Сюзан Данклі зі Сполучених штатів Америки (2).
Українка Юлія Джима у цій гонці потрапила до квіткової церемонії і посіла п’яте місце. На рубежах мала два промахи, відставання від Домрачевої на фініші становило 47 секунд. Анастасія Меркушина, яка стартувала під 59-м номером (фактично – 57-ю, бо на старт не вийшли дві спортсменки) змогла покращити свій результат на понад 20 позицій – вона фінішувала на 36 місці.
Нагадаємо, що у спринті даного етапу Кубку світу Джимі дісталася бронзова нагорода.