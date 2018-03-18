Биатлонистка Джима попала в топ-5 гонки преследования Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Гонкой преследования среди женщин продолжился восьмой этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия), сообщает УНН со ссылкой на сообщество UA:Биатлон.
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей. У нее две не закрыты мишени и 30: 37,4 мин. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, хоть и имела огневых рубежах до 4 промаха. Третьей финишировала Сюзан Данкль из Соединенных Штатов Америки (2).
Украинка Юлия Джима в этой гонке попала в цветочной церемонии и заняла пятое место. На рубежах имела два промаха, отставание от Домрачевой на финише составило 47 секунд. Анастасия Меркушина, которая стартовала под 59-м номером (фактически - 57-й, потому что на старт не вышли две спортсменки) смогла улучшить свой результат более чем на 20 позиций - она финишировала на 36 месте.
Напомним, что в спринте данного этапа Кубка мира Джимме досталась бронзовая награда.