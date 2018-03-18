Биатлонистка Джима попала в топ-5 гонки преследования Кубка мира

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 44015 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64281 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100443 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108118 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116055 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121529 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132722 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146759 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148056 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Актуальное
Биатлонистка Джима попала в топ-5 гонки преследования Кубка мира

Биатлонистка Джима попала в топ-5 гонки преследования Кубка мира

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Гонкой преследования среди женщин продолжился восьмой этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия), сообщает УНН со ссылкой на сообщество UA:Биатлон.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей. У нее две не закрыты мишени и 30: 37,4 мин. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, хоть и имела огневых рубежах до 4 промаха. Третьей финишировала Сюзан Данкль из Соединенных Штатов Америки (2).

Украинка Юлия Джима в этой гонке попала в цветочной церемонии и заняла пятое место. На рубежах имела два промаха, отставание от Домрачевой на финише составило 47 секунд. Анастасия Меркушина, которая стартовала под 59-м номером (фактически - 57-й, потому что на старт не вышли две спортсменки) смогла улучшить свой результат более чем на 20 позиций - она ​​финишировала на 36 месте.

Напомним, что в спринте данного этапа Кубка мира Джимме досталась бронзовая награда.

Украинские Национальные Новости

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