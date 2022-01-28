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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69800 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Біатлон: українка увійшла до топ-10 гонки чемпіонату Європи

Біатлон: українка увійшла до топ-10 гонки чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 20652 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Представниця України Увійшла до десятки найкращих біатлоністок у спринтерській гонці чемпіонату Європи, що проходить у німецькому місті Арбер, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Деталі

Ближче за інших українок до медалі виявилася Юлія Журавок, яка єдиною в команді обійшлася без кіл штрафу, і на виході після другого рубежу претендувала на призове місце. Шкода - темп на останньому колі у основних конкуренток виявився вище, і на фініші Юля стала сьомою, повторивши поки що найкращий жіночий результат України на цьому турнірі. Але перспективи на боротьбу у гонці переслідування цілком оптимістичні: від подіуму Юлю сьогодні відокремили лише 14 секунд.

Ольга Абрамова обмежилася лише одним промахом. Але навіть із такою цілком пристойною для цієї гонки точністю зуміла показати лише 28-й час.

Віта Семеренко почала гонку дуже оптимістично – після першої стрільби лежачи розташовувалася вище за решту українок.

Однак три помилки у стрільбі стоячи і падіння швидкості на останньому колі відправили її на 51-й рядок у підсумковому протоколі.

Анастасія Меркушина фінішувала 40-ю, а Валерія Дмитренко – 78-ма.

Зауважимо, що "золото" чемпіонату здобула норвежка Раґнільд Фемштейневік, яка буквально на останніх метрах дистанції засмутила господарів турніру, відібравши перемогу у досвідченої Франциски Хільдебранд. "Бронза" у ще однієї представниці Німеччини Яніни Хеттіх, яка стала найкращою з тих, хто мав промахи.

Доповнення

Завтра в Арбері відбудуться дві гонки переслідування.

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