Біатлон: українка увійшла до топ-10 гонки чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Представниця України Увійшла до десятки найкращих біатлоністок у спринтерській гонці чемпіонату Європи, що проходить у німецькому місті Арбер, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Деталі
Ближче за інших українок до медалі виявилася Юлія Журавок, яка єдиною в команді обійшлася без кіл штрафу, і на виході після другого рубежу претендувала на призове місце. Шкода - темп на останньому колі у основних конкуренток виявився вище, і на фініші Юля стала сьомою, повторивши поки що найкращий жіночий результат України на цьому турнірі. Але перспективи на боротьбу у гонці переслідування цілком оптимістичні: від подіуму Юлю сьогодні відокремили лише 14 секунд.
Ольга Абрамова обмежилася лише одним промахом. Але навіть із такою цілком пристойною для цієї гонки точністю зуміла показати лише 28-й час.
Віта Семеренко почала гонку дуже оптимістично – після першої стрільби лежачи розташовувалася вище за решту українок.
Однак три помилки у стрільбі стоячи і падіння швидкості на останньому колі відправили її на 51-й рядок у підсумковому протоколі.
Анастасія Меркушина фінішувала 40-ю, а Валерія Дмитренко – 78-ма.
Зауважимо, що "золото" чемпіонату здобула норвежка Раґнільд Фемштейневік, яка буквально на останніх метрах дистанції засмутила господарів турніру, відібравши перемогу у досвідченої Франциски Хільдебранд. "Бронза" у ще однієї представниці Німеччини Яніни Хеттіх, яка стала найкращою з тих, хто мав промахи.
Доповнення
Завтра в Арбері відбудуться дві гонки переслідування.