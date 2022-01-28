Биатлон: украинка вошла в топ-10 гонки чемпионата Европы

Детали

Ближе других украинок к медали оказалась Юлия Журавок, которая единственной в команде обошлась без кругов штрафа, и на выходе после второго рубежа претендовала на призовое место. Жаль - темп на последнем круге в основных конкуренток оказался выше, и на финише Юля стала седьмой, повторив пока что лучший женский результат на этом турнире. Но перспективы на борьбу в гонке преследования вполне оптимистичны: от подиума Юлю сегодня отделили лишь 14 секунд.

Ольга Абрамова ограничилась лишь одним промахом. Но даже с такой вполне приличной для этой гонки точностью сумела показать лишь 28-е время.

Вита Семеренко начала гонку очень оптимистично - после первой стрельбы лежа располагалась выше остальных украинок.

Однако три ошибки в стрельбе стоя и падение скорости на последнем круге отправили ее на 51-ю строку в итоговом протоколе.

Анастасия Меркушина финишировала 40-й, а Валерия Дмитренко - 78-й.

Отметим, что "золото" чемпионата получила норвежка Рагнильд Фемштейневик, которая буквально на последних метрах дистанции огорчила хозяев турнира, отобрав победу у опытной Франциски Хильдебранд. "Бронза" у еще одной представительницы Германии Янины Хеттих, которая стала лучшей из тех, кто имел промахи.

Дополнения

Завтра в Арбере состоятся две гонки преследования.