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15 марта, 19:03 • 102313 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133358 просмотра

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Биатлон: украинка вошла в топ-10 гонки чемпионата Европы

Биатлон: украинка вошла в топ-10 гонки чемпионата Европы

Киев • УНН

 • 20652 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Представительница Украины вошла в десятку лучших биатлонисток в спринтерской гонке чемпионата Европы, который проходит в немецком городе Арбер, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Ближе других украинок к медали оказалась Юлия Журавок, которая единственной в команде обошлась без кругов штрафа, и на выходе после второго рубежа претендовала на призовое место. Жаль - темп на последнем круге в основных конкуренток оказался выше, и на финише Юля стала седьмой, повторив пока что лучший женский результат на этом турнире. Но перспективы на борьбу в гонке преследования вполне оптимистичны: от подиума Юлю сегодня отделили лишь 14 секунд.

Ольга Абрамова ограничилась лишь одним промахом. Но даже с такой вполне приличной для этой гонки точностью сумела показать лишь 28-е время.

Вита Семеренко начала гонку очень оптимистично - после первой стрельбы лежа располагалась выше остальных украинок.

Однако три ошибки в стрельбе стоя и падение скорости на последнем круге отправили ее на 51-ю строку в итоговом протоколе.

Анастасия Меркушина финишировала 40-й, а Валерия Дмитренко - 78-й.

Отметим, что "золото" чемпионата получила норвежка Рагнильд Фемштейневик, которая буквально на последних метрах дистанции огорчила хозяев турнира, отобрав победу у опытной Франциски Хильдебранд. "Бронза" у еще одной представительницы Германии Янины Хеттих, которая стала лучшей из тех, кто имел промахи.

Дополнения

Завтра в Арбере состоятся две гонки преследования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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