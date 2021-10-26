Біатлон: тренер оцінив ступінь підготовки збірної України до нового сезону

Цитата

За словами Санітри у команди все добре і вони рухаються у вірному напрямку.

“Ми практично закрили літню підготовку після чемпіонату України. Я дуже радий, що без спеціальної підготовки хлопці досить достойно виступили. Показали високий рівень. Не маю поганих слів ні для кого, тому в гарному настрої переїжджали на збір до австрійського Рамзау — тут починається заключний етап підготовки до старту сезону. Ми маємо всі умови, дуже хороша погода. Можемо виконувати тренувальний процес на 100 відсотків. Використовуємо можливість вже кататися на лижах, трохи менше ніж минулого року, бо ще концентруємося на тому, щоб доопрацювати фізичний стан. На цей час всі хлопці здорові”, — сказав тренер збірної України Юрай Санітра.

Доповнення

Заключний етап підготовки до сезону чоловіча збірна України провела в австрійському Рамзау. На цьому зборі працювала команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Руслана Ткаленка, Артема Тищенка, Антона Дудченка, Богдана Цимбала і Тараса Лесюка.

Довідка

Перший етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді — 27-28 листопада. Тоді ж стартуватиме Кубок IBU в шведському Ідре.