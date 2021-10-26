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Биатлон: тренер оценил степень подготовки сборной Украины к новому сезону

Киев • УНН

 • 15599 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о готовности мужской команды к старту сезона. Об этом он рассказал в комментарии сайта “Суспильне”, передает УНН.

Биатлон: тренер оценил степень подготовки сборной Украины к новому сезону

Цитата

По словам Санитры, у команды все хорошо и они двигаются в верном направлении.

Мы практически закрыли летнюю подготовку после чемпионата Украины. Я очень рад, что без специальной подготовки ребята достаточно достойно выступили. Показали высокий уровень. Нет плохих слов ни для кого, поэтому в хорошем настроении переезжали на сбор в австрийский Рамзау — здесь начинается заключительный этап подготовки к старту сезона. У нас есть все условия, очень хорошая погода. Можем делать тренировочный процесс на 100 процентов. Используем возможность уже кататься на лыжах, чуть меньше прошлогоднего, потому что еще концентрируемся на том, чтобы доработать физическое состояние. В настоящее время все ребята здоровы”, — сказал тренер сборной Украины Юрай Санитра.

Дополнение

Заключительный этап подготовки к сезону мужская сборная Украины провела в австрийском Рамзау. На этом собрании работала команда в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Руслана Ткаленко, Артема Тищенко, Антона Дудченко, Богдана Цымбала и Тараса Лесюка.

Справка

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде - 27-28 ноября. Тогда же стартует Кубок IBU в шведском Идре.

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