Бі-бі-сі: американські безпілотники ліквідували одного з лідерів "Талібану" в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації “Талібан” Халіда Мехсуда. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“Мехсуда вбили 8 лютого за допомогою безпілотника в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону з Афганістаном”, — йдеться в повідомленні.
Члени угруповання звинувачуються у численних атаках, зокрема, за допомогою терористів-смертників. У грудні таліби атакували коледж, внаслідок чого загинули щонайменше 9 осіб та 35 поранені. Напад стався в місті Пешавар.
Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року, коли був убитий Хафіз Саїд Хан, лідер Ісламської Держави в Афганістані і Пакистані. Смерть Мехсуда значно послабить пакистанських талібів, які були змушені сховатися в Афганістані після атаки безпілотника.
Як раніше повідомляв УНН, бійці спецназу США проводять у Сирії пошукову операцію, намагаючись виявити місця поховань останків громадян західних країн, включаючи американців, які були взяті в полон і вбиті бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава”.