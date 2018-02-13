Би-би-си: американские беспилотники ликвидировали одного из лидеров "Талибана" в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Пакистане американские военнослужащие ликвидировали во время атаки беспилотника заместителя лидера террористической организации “Талибан” Халида Мехсуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
“Мехсуда убили 8 февраля при помощи беспилотника в регионе Северного Вазиристана возле границы с Афганистаном”, — говорится в сообщении.
Члены группировки обвиняются в многочисленных атаках, в частности, с помощью террористов-смертников. В декабре талибы атаковали колледж, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек и 35 ранены. Нападение произошло в городе Пешавар.
Мехсуд является наиболее важным лидером боевиков, ликвидированным с августа 2016 года, когда был убит Хафиз Саид Хан, лидер Исламского Государства в Афганистане и Пакистане. Смерть Мехсуда значительно ослабит пакистанских талибов, которые были вынуждены укрыться в Афганистане после атаки беспилотника.
Как ранее сообщал УНН, бойцы спецназа США проводят в Сирии поисковую операцию, пытаясь выявить места захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты боевиками террористической группировки “Исламское государство”.