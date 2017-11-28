Безвізом скористалися 3% українців, які подорожували до ЄС

"За більше 5 місяців... 341 тисяча з них (громадян України, які прослідували у країни ЄС за біометричними паспортами - ред.) використали безвіз в повній мірі... Ця цифра це 14% від тих, хто слідували з біометричними паспортами і 3% від загальної кількості всіх громадян України, які прослідували в країни ЄС з 11 червня", - сказав він.

З його слів, інтенсивність потоку українців за добу до країн ЄС спостерігалася на початку запровадження безвізу, "коли загальна кількість громадян, які слідували в ЄС, могла досягати 6 тисяч".

"Зараз вона коливається у межах приблизно 1 тисячі", - додав А.Демченко.

За даними "Європи без бар'єрів", зокрема, до Республіки Польща перетнули кордон 87 тисяч українців, Словаччини – 21 тисяча, Угорщини – 48 тисяч, Румунії – 60 тисяч.

Вказано, що повітряним шляхом подорожували 123 тисячі з 341 тисячі людей, які подорожували без віз. Кількість зафіксованих відмов з жовтня не зросла і становила 61 випадок.

Нагадаємо, українці отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС 11 червня 2017 року.