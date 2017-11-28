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Безвизом воспользовались 3% украинцев, путешествовавших в ЕС

Безвизом воспользовались 3% украинцев, путешествовавших в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые проследовали за это время в страны ЕС. Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время круглого стола, передает УНН.

"За более 5 месяцев ... 341 тысяча из них (граждан Украины, которые последовали в страны ЕС по биометрическим паспортам - ред.) использовали безвиз в полной мере ... Эта цифра - это 14% от тех, кто следовали с биометрическими паспортами и 3% от общего количества всех граждан Украины, которые проследовали в страны ЕС с 11 июня", - сказал он.

По его словам, интенсивность потока украинцев в сутки в страны ЕС наблюдалась в начале введения безвиза, "когда общее количество граждан, которые следовали в ЕС, могла достигать 6 тысяч".

"Сейчас она колеблется в пределах примерно 1 тысяча", - добавил А.Демченко.

По данным "Европы без барьеров", в частности, в Республику Польша пересекли границу 87 тысяч украинцев, Словакию - 21 тысяча, Венгрию - 48 тысяч, Румынию - 60 тысяч.

Указано, что воздушным путем путешествовали 123 тысячи с 341 тысячи человек, путешествовавших без виз. Количество зафиксированных отказов с октября не выросла и составила 61 случай.

Напомним, украинцы получили право на безвизовые поездки в страны ЕС 11 июня 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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