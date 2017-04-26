"Безвіз" для України планують розглянути сьогодні посли ЄС

ukru
15:10 • 39540 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 72305 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 89254 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 126530 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 102256 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 98851 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 128259 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 119107 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 122030 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 193260 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.1 м/с
57 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 132095 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 168845 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 119219 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 84290 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 76591 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 76591 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 126588 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 168845 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 193286 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 211156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 39190 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 84290 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 135810 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 125763 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 156507 перегляди
Актуальне
"Безвіз" для України планують розглянути сьогодні посли ЄС

"Безвіз" для України планують розглянути сьогодні посли ЄС

Київ • УНН

 • 11656 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Проект рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), передає УНН.

Так, згідно з вказаним переліком документів до засідання послів ЄС 26 квітня, буде розглянуто питання, пов’язане із наданням безвізового режиму для громадян України.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.

Згідно з раніше ухваленим рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

Очільник українського уряду В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$277.85
Brent
$73.07
Bitcoin
$86,848.40
S&P 500
$5,690.14
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,091.99
Ethereum
$2,001.33