"Безвіз" для України планують розглянути сьогодні посли ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Проект рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), передає УНН.
Так, згідно з вказаним переліком документів до засідання послів ЄС 26 квітня, буде розглянуто питання, пов’язане із наданням безвізового режиму для громадян України.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з раніше ухваленим рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.
Очільник українського уряду В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня.