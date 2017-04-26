"Безвиз" для Украины планируют рассмотреть сегодня послы ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138244 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110275 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112308 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102179 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106367 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103052 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149292 просмотра

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"Безвиз" для Украины планируют рассмотреть сегодня послы ЕС

"Безвиз" для Украины планируют рассмотреть сегодня послы ЕС

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Проект решения о введении безвизового режима для граждан Украины внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), передает УНН.

Так, согласно указанному перечню документов к заседанию послов ЕС 26 апреля, будет рассмотрен вопрос, связанный с предоставлением безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиз" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно ранее принятому решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС относительно безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

Глава украинского правительства В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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