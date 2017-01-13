“Безвіз” буде, українці на нього заслуговують - посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату погодження “безвізу” для України, але сподіваються, що це станеться уподовж наступних кількох місяців. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив голова представництва, посол Х’юг Мінгареллі.
“Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС”, — сказав він.
За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, ухвалене у ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз “рухається у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії й України”.
Як зазначив Х.Мінгареллі, рішення щодо Грузії ухвалене дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше розпочався процес обговорення і запровадження “безвізу”.
“У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем — всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз”, — додав він.
У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав поступ у запровадженні безвізу для України та Грузії.
Як пояснив Х.Мінгареллі, Україна тепер має дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться “тріалог” — консультації між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією, — щоб остаточно погодити візову лібералізацію для України.