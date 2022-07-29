Безробіття в Україні сягнуло рекордних масштабів

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"За оцінками НБУ, попри зусилля підприємств з утримання працівників, війна зумовила нечуваний досі стрибок рівня безробіття (близько 35%)", - вказали у НБУ.

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Як пояснили у Нацбанку, через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку, незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.

Рівень безробіття значно зріс й унаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти, як у межах країни, так і за кордон, часто не мали пошук роботи за основний пріоритет. Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше, зазначають у НБУ.

Стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав захисників України, додали у Нацбанку.

"До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу. Утім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни", - наголосили у НБУ.

Доповнення

Понад 30% українців втратили роботу з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, повідомив радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов.