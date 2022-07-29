Безработица в Украине достигла рекордных масштабов

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"По оценкам НБУ, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников, война обусловила неслыханный до сих пор скачок уровня безработицы (около 35%)", - указали в НБУ.

Детали

Как пояснили в Нацбанке, из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу. Кроме того, небольшой финансовый запас прочности заставлял домохозяйства активно искать работу.

Уровень безработицы значительно возрос и вследствие выбытия части населения из рабочей силы прежде всего из-за того, что вынужденные мигранты, как в пределах страны, так и за границу, часто не имели поиска работы за основной приоритет. Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше, отмечают в НБУ.

Сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды защитников Украины, добавили в Нацбанке.

"До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу. Впрочем, как и в других странах (например, бывшей Югославии), даже после окончания активных боевых действий, безработица будет медленно снижаться и оставаться на высших уровнях, чем раньше, из-за долгосрочных последствий войны", - подчеркнули в НБУ.

Дополнение

Более 30% украинцев потеряли работу с началом полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов.