Безработица в Украине достигла рекордных масштабов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Глубокий спад экономики обусловил рекордный рост уровня безработицы в Украине – до около 35%. Несмотря на возобновление экономики и увеличение спроса на рабочую силу безработица будет долгое время оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны, говорится в инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
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"По оценкам НБУ, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников, война обусловила неслыханный до сих пор скачок уровня безработицы (около 35%)", - указали в НБУ.
Детали
Как пояснили в Нацбанке, из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу. Кроме того, небольшой финансовый запас прочности заставлял домохозяйства активно искать работу.
Уровень безработицы значительно возрос и вследствие выбытия части населения из рабочей силы прежде всего из-за того, что вынужденные мигранты, как в пределах страны, так и за границу, часто не имели поиска работы за основной приоритет. Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше, отмечают в НБУ.
Сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды защитников Украины, добавили в Нацбанке.
"До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу. Впрочем, как и в других странах (например, бывшей Югославии), даже после окончания активных боевых действий, безработица будет медленно снижаться и оставаться на высших уровнях, чем раньше, из-за долгосрочных последствий войны", - подчеркнули в НБУ.
Дополнение
Более 30% украинцев потеряли работу с началом полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов.