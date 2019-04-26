Безробітна американка двічі виграла у скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Безробітна американка Стефані Бузбі з Коннектикуту двічі виграла у лотерею, поки допомагала своєму хлопцеві розвозити хліб, повідомляє УНН з посиланням на видання UPI.
Представникам лотереї вона розповіла, що її звільнили з роботи у січні, тому вона взялася допомагати своєму хлопцеві розвозити хліб.
Тиждень тому, під час однієї із зупинок на маршруті, вона купила лотерейний скретч-білет, щоб взяти участь у розіграші 5 млн доларів.
"Це був перший раз, коли я купила білет за 30 доларів", - сказала Бузбі.
Білет виявився з виграшем в 100 доларів. Але на цьому американка вирішила не зупинятися. Вона відразу реінвестувала ці гроші в покупку нового лотерейного білета і виграла знову, цього разу 10 тис. доларів.
Бузбі сказала, що перемоги були частиною щасливої смуги у житті.
"Минулий тиждень був відмінним. Виграш оплатить мої рахунки за наступні кілька місяців, а ще на тому ж тижні мені надійшла пропозиція про нову роботу", - повідомила вона.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.