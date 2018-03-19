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Безпілотний автомобіль Uber насмерть збив жінку

Безпілотний автомобіль Uber насмерть збив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В американському штаті Арізона безпілотний автомобіль Uber насмерть збив пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що автономний автомобіль Uber на смерть збив 49-річну жінку, яка на велосипеді перетинала дорогу за межами пішохідного переходу. Жінка була доставлена ​​в лікарню, де померла від отриманих травм.

У зв'язку з цим компанія Uber зупинила тестування автономних автомобілів в Сан-Франциско, Фініксі, Піттсбурзі і Торонто.

Нагадаємо, в лютому на Гаванському мосту Києва відбулося ДТП за участю таксі Uber.

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