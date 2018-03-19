Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В американском штате Аризона беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что автономный автомобиль Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала дорогу за пределами пешеходного перехода. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
В связи с этим компания Uber остановила тестирование автономных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.
Напомним, в феврале на Гаванском мосту Киева произошло ДТП с участием такси Uber.