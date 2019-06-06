Безпілотники доставлятимуть покупки Amazon вже за кілька місяців - компанія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Компанія Amazon заявила, що планує в найближчі місяці доставляти замовлення до будинків покупців за допомогою безпілотних апаратів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Гігант Інтернет-торгівлі не зазначив точного часу і не уточнив місця, в яких робитимуть поставки.
Amazon працює над доставкою дронами впродовж багатьох років. Ще в грудні 2013 року генеральний директор Amazon і засновник Джефф Безос повідомив в ефірі новинної програми “60 хвилин”, що дрони літатимуть до будинків клієнтів у межах п’яти років. Але цей термін пройшов.
Компанія стверджує, що нові дрони здатні виявляти й уникати людей, домашніх тварин і мотузок для прання на задньому дворі клієнта під час посадки.
Як повідомляв УНН, власник Amazon представив прототип апарату для висадки на Місяць.