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Безпілотники доставлятимуть покупки Amazon вже за кілька місяців - компанія

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Компанія Amazon заявила, що планує в найближчі місяці доставляти замовлення до будинків покупців за допомогою безпілотних апаратів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Гігант Інтернет-торгівлі не зазначив точного часу і не уточнив місця, в яких робитимуть поставки.

Amazon працює над доставкою дронами впродовж багатьох років. Ще в грудні 2013 року генеральний директор Amazon і засновник Джефф Безос повідомив в ефірі новинної програми “60 хвилин”, що дрони літатимуть до будинків клієнтів у межах п’яти років. Але цей термін пройшов.

Компанія стверджує, що нові дрони здатні виявляти й уникати людей, домашніх тварин і мотузок для прання на задньому дворі клієнта під час посадки.

Як повідомляв УНН, власник Amazon представив прототип апарату для висадки на Місяць.

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