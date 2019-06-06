Беспилотники будут доставлять покупки Amazon уже через несколько месяцев - компания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Компания Amazon заявила, что планирует в ближайшие месяцы доставлять заказы в дома покупателей с помощью беспилотных аппаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Гигант интернет-торговли не указал точного времени и не уточнил города, в которых будут делать поставки.
Amazon работает над доставкой дронами на протяжении многих лет. Еще в декабря 2013 года генеральный директор Amazon и основатель Джефф Безос сообщил в эфире новостной программы “60 минут”, что дроны будут летать в дома клиентов в пределах пяти лет. Но этот срок прошел.
Компания утверждает, что новые дроны способны обнаруживать и избегать людей, домашних животных и веревок для стирки на заднем дворе клиента во время посадки.
Как сообщал УНН, владелец Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну.