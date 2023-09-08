Безпілотник атакував російський брянськ: є "приліт" у будівлю заводу "Кремній Ел"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Безпілотник знову атакував російський брянськ. За інформацією Telegram-каналу Mash, є приліт у будывлю заводу "Кремній Ел", жителі повідомляють, що чули щонайменше три вибухи, передає УНН.
Деталі
Наразі в адміністративній будівлі, в яку вчора впав безпілотник, знову пожежа. Перекрито Червоноармійську вулицю поруч із заводом.
За даними Baza, пожежа розпочалася на 5-му поверсі 8-ми поверхового адміністративного корпусу. Площа пожежі – близько 20 квадратних метрів. Людей із будівлі евакуювали.
Губернатор брянщини олександр богомаз повідомив, що "... силами ППО збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає".
Нагадаємо
Вчора, 7 вересня, завод «Кремній Ел» був атакований безпілотником.