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Безпілотник атакував російський брянськ: є "приліт" у будівлю заводу "Кремній Ел"

Безпілотник атакував російський брянськ: є "приліт" у будівлю заводу "Кремній Ел"

Київ • УНН

 • 474862 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Безпілотник знову атакував російський брянськ. За інформацією Telegram-каналу Mash, є приліт у будывлю заводу "Кремній Ел", жителі повідомляють, що чули щонайменше три вибухи, передає УНН.

Деталі

Наразі в адміністративній будівлі, в яку вчора впав безпілотник, знову пожежа. Перекрито Червоноармійську вулицю поруч із заводом.

За даними Baza, пожежа розпочалася на 5-му поверсі 8-ми поверхового адміністративного корпусу. Площа пожежі – близько 20 квадратних метрів. Людей із будівлі евакуювали.

Губернатор брянщини олександр богомаз повідомив, що "... силами ППО збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає".

Нагадаємо

Вчора, 7 вересня, завод «Кремній Ел» був атакований безпілотником.

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