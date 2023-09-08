Беспилотник атаковал российский брянск: есть "прилет" в здание завода "Кремний Эл"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Беспилотник снова атаковал российский брянск. По информации Telegram-канала Mash, есть прилет в здание завода "Кремний Эл", жители сообщают, что слышали по меньшей мере три взрыва, передает УНН.
Детали
Сейчас в административном здании, в которое вчера упал беспилотник, снова пожар. Перекрыта Красноармейская улица рядом с заводом.
По данным Baza, пожар начался на 5-м этаже 8-ми этажного административного корпуса. Площадь пожара — около 20 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.
Губернатор брянщины александр богомаз сообщил, что “... силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет”.
Напомним
Вчера, 7 сентября, завод “Кремний Эл” был атакован беспилотником.