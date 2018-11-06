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Безпека людей та здоров’я дерев: у "Київзеленбуді" пояснили необхідність обрізки крон дерев

Безпека людей та здоров’я дерев: у "Київзеленбуді" пояснили необхідність обрізки крон дерев

Київ • УНН

 • 8219 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У комунальному об’єднанні “Київзеленбуд” роз’яснюють: крони дерев необхідно обрізати, оскільки це дозволяє видаляти сухі гілки без шкоди зеленим насадженням, а також із міркувань безпеки: під час негоди дерева можуть пошкодити автомобілі чи інше майно, розбити дахи будівель, пошкодити електромережі чи навіть травмувати людину.

Фахівці “Київзеленбуду” здійснюють огляд зелених насаджень, під час якого виявляють дерева, що потребують вжиття заходів санітарної, формувальної чи омолоджувальної обрізки крон. Також “Київзеленбуд” моніторить звернення киян щодо обрізки і на місці визначає її доцільність. Обрізці підлягають дерева, що мають сухі чи аварійні гілки, суховершинність, ознаки ураження хворобами чи омелою, а також ті, що потребують формування крони або погіршують видимість дорожніх знаків і засобів регулювання дорожнього руху, чи можуть призвести до пошкодження повітряних ліній електропередач тощо.

У підприємстві зазначили, що обрізка крон дерев здійснюється згідно із Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України (затверджених наказом Мінрегіонбуду №105). Головна мета — збереження зелених насаджень та утримання їх у здоровому впорядкованому стані.

Невиконання заходів може призвести до: підвищення рівня небезпеки ураження дерев збудниками хвороб і шкідниками; розповсюдження рослини напівпаразиту омели; неможливості дотримання будівельних норм та інших нормативно-правових актів щодо відстані від крон дерев до будівель, споруд, комунікацій тощо.

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