Безопасность людей и здоровье деревьев: в "Киевзеленстрой" объяснили необходимость обрезки крон деревьев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветви без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека.
Специалисты «Киевзеленстроя» осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают дерева, требующих принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленстрой" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.
В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Минрегионстроя №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.
Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространения растения полупаразиты омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружений, коммуникаций и тому подобное.