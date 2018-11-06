Специалисты «Киевзеленстроя» осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают дерева, требующих принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленстрой" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Минрегионстроя №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространения растения полупаразиты омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружений, коммуникаций и тому подобное.