ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107339 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152618 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146467 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128676 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 40829 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 39907 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 106233 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 28836 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 31816 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136932 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172676 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181591 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192423 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 152618 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104355 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108679 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110953 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110339 просмотра
Актуальное
Безопасность людей и здоровье деревьев: в &quot;Киевзеленстрой&quot; объяснили необходимость обрезки крон деревьев

Безопасность людей и здоровье деревьев: в &quot;Киевзеленстрой&quot; объяснили необходимость обрезки крон деревьев

Киев  •  УНН

 • 8219 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветви без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека.

Специалисты «Киевзеленстроя» осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают дерева, требующих принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленстрой" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Минрегионстроя №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространения растения полупаразиты омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружений, коммуникаций и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы